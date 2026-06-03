Kicker: «Бавария» отклонила трансфер полузащитника «Герты» из‑за высоких выплат

Мюнхенская «Бавария» отказалась от подписания 16‑летнего полузащитника «Герты» Кеннета Айххорна, сообщает Kicker. Основной причиной стали чрезмерно высокие финансовые условия: подписной бонус для игрока, его семьи и представителей мог достичь значительной суммы — и превысить итоговую сумму компенсации для «Герты».

Несмотря на интерес спортивного директора Макса Эберля и его контакты со стороной футболиста, руководство клуба ещё несколько месяцев назад сомневалось в сделке, а последние переговоры лишь укрепили эту позицию.

В приоритете у мюнхенцев — развитие собственных воспитанников. Клуб рассчитывает на возвращение из аренды полузащитника Ноэля Асеко-Нкили и на прогресс Давида Сантуша, который восстанавливается после мышечной травмы.

При этом интерес к Айххорну сохраняется: за ситуацией следят «Байер» и «РБ Лейпциг». Transfermarkt оценивает игрока в € 20 млн.