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ДР Конго — Дания, результат матча 3 июня 2026, счет 0:0, товарищеский матч 2025/2026

ДР Конго и Дания не выявили победителя в товарищеском матче перед ЧМ-2026
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Демократической Республики Конго и Дании. Игра проходила на стадионе «Морис Дюфран» в Льеже, Бельгия. Главным арбитром встречи выступил Лотар Д`Хондт (Бельгия). Матч закончился вничью — 0:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
03 июня 2026, среда. 21:00 МСК
ДР Конго
Окончен
0 : 0
Дания

Игра завершилась без забитых голов.

Отметим, в скором времени ДР Конго примет участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Встречи турнира пройдут с 11 июня по 19 июля.

На групповой стадии ЧМ-2026 сборная ДР Конго сыграет в группе K с командами Португалии, Колумбии и Узбекистана. Дания не участвует в турнире, команда проиграла Чехии в финальном стыковом матче за право выхода на ЧМ.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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