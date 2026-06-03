ДР Конго и Дания не выявили победителя в товарищеском матче перед ЧМ-2026

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Демократической Республики Конго и Дании. Игра проходила на стадионе «Морис Дюфран» в Льеже, Бельгия. Главным арбитром встречи выступил Лотар Д`Хондт (Бельгия). Матч закончился вничью — 0:0.

Игра завершилась без забитых голов.

Отметим, в скором времени ДР Конго примет участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Встречи турнира пройдут с 11 июня по 19 июля.

На групповой стадии ЧМ-2026 сборная ДР Конго сыграет в группе K с командами Португалии, Колумбии и Узбекистана. Дания не участвует в турнире, команда проиграла Чехии в финальном стыковом матче за право выхода на ЧМ.