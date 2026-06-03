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Сильвио Бальдини раскритиковал руководителей Серии А

Сильвио Бальдини раскритиковал руководителей Серии А
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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии Сильвио Бальдини раскритиковал руководителей Серии А за отсутствие поддержки молодых игроков.

«Итальянский футбол находится в руках руководителей, которые ставят свои собственные интересы выше развития спорта. Они сосредоточены на трансферах опытных игроков, а не молодых талантов, потому что это служит их собственным интересам.

Поездка за границу даёт игрокам возможность познакомиться с разными лигами и культурами. Что объединяет этих молодых людей, так это их искренняя страсть к футболу, их оригинальность и их жажда успеха и денег. Моя цель – помочь им понять, что футбол – это настоящий образ жизни, ценный инструмент для поиска ответов на их вопросы», — приводит слова Бальдини Footmercato.

За исключением Джанлуиджи Доннарумы, все игроки, вызванные им на товарищеские матчи с Грецией и Люксембургом, являются игроками молодёжной сборной Италии до 23 лет.

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