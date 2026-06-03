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Директор «Ювентуса» Кьеллини: при нынешних условиях оплаты Влахович не останется в Италии

Директор «Ювентуса» Кьеллини: при нынешних условиях оплаты Влахович не останется в Италии
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Директор по футбольной стратегии «Ювентуса» Джорджо Кьеллини подтвердил уход сербского нападающего Душана Влаховича из команды. Ранее сообщалось, что форвард не продлит контракт, истекающий 30 июня 2026 года.

«Мне грустно, мне бы хотелось, чтобы Душан остался, потому что ему небезразличен наш клуб. Но он хочет более высокую зарплату. При нынешних условиях оплаты он не останется в Италии», – приводит слова Кьеллини журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Влахович перешёл в «Ювентус» зимой 2022 года. В минувшем сезоне 26-летний серб провёл 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми голами и двумя результативными передачами. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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