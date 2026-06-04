Мамаев: Сафонов влюбил в «ПСЖ» всю Россию. Хотелось бы несколько таких клубов в Европе

Известный российский экс-футболист Павел Мамаев поддержал переход полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в европейский клуб, приведя в пример положение российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Для меня сейчас Матвей Кисляк — лучший российский игрок из нового поколения. Если у него будет достойный вариант, где его всё будет устраивать, чтобы развиваться дальше, нужно ехать. Есть пример Сафонова, как он влюбил в «ПСЖ» всю страну. Хотелось бы, чтобы у нас было несколько таких команд в Европе, за которые мы будем болеть, а наши ребята добивались там результатов и прославляли страну», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам сезона-2025/2026 Сафонов сыграл в 27 матчах за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль». Россиянин выиграл чемпионат Франции, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок ФИФА и Лигу чемпионов.