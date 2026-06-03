Бернарду Силва примет решение о своём будущем после ЧМ-2026 — Романо

Полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Сити» Бернарду Силва решил отложить все переговоры о своём будущем до окончания чемпионата мира 2026 года. По информации инсайдера Фабрицио Романо в соцсети, сейчас всё внимание игрока сосредоточено на сборной Португалии и предстоящем ЧМ.

Силва скорректировал свои планы: если раньше он рассчитывал завершить переговоры о переходе до чемпионата мира, теперь отложил этот вопрос, чтобы принять взвешенное решение позже. Это позволит ему полностью сосредоточиться на выступлениях за национальную команду Португалии и не отвлекаться на трансферные слухи.

Ранее сообщалось, что полузащитник подпишет контракт с «Барселоной». Ожидается, что это будет двухлетний контракт. При этом игрок готов пойти на понижение зарплаты, чтобы клуб соответствовал финансовым правилам Ла Лиги.

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с июля 2017 года. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 22 млн.