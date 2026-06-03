Думфрис прошёл медосмотр перед трансфером в «Реал» — Романо

Правый защитник «Интера» и сборной Нидерландов Дензел Думфрис прошёл медосмотр для перехода в мадридский «Реал». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

По информации источника, мадридский клуб официально уведомил «Интер», что активирует пункт об отступных в размере € 20 млн, указанный в контракте защитника. Также футболист уже прошёл медосмотр для «сливочных» в Нидерландах.

В минувшем сезоне Думфрис принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.