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Азар рассказал, кто ему нравится больше — Роналду или Месси

Азар рассказал, кто ему нравится больше — Роналду или Месси
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Бывший защитник «Челси» Джон Терри попросил экс-полузащитника лондонского клуба и мадридского «Реала» Эдена Азара выбрать одного из двух игроков, чьи имена он услышит. Победитель проходил в следующий раунд.

– Кевин де Брёйне или Эден Азар?
– Не могу назвать себя, назову Кевина.

Лионель Месси или Давид Вилья?
– Давид – мой друг, партнёр по паделу… Так что я назову Месси.

– Криштиану Роналду или Мохамед Салах?
– Я люблю Мо, играл с ним один год, но назову Криштиану.

– Жози Алтидор или Джон Терри?
– Джон Терри, безусловно. Джози, извини, но Джей Ти был моим капитаном, так что…

– Кевин де Брёйне или Лионель Месси?
– Месси, величайший.

– Криштиану Роналду или Джон Терри?
– Я люблю тебя как друга, как своего капитана, но назову Криштиану Роналду.

– Лионель Месси или Криштиану Роналду?
– Я играл за «Реал», так что, если назову Месси, меня убьют. Но я должен сказать, что мне больше нравится то, как играет Месси, чем Криштиану. Тут примерно 50 на 50, но то, как играет Месси… Я был больше похож на Месси, чем на Криштиану, так что назову Месси, – приводит слова Азара DAZN.

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