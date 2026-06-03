Форвард «Динамо» Иван Сергеев определил лучшего партнёра в нападении

Форвард московского «Динамо» и сборной России Иван Сергеев отметил, что считает своего одноклубника Константина Тюкавина лучшим партнёром в нападении среди всех футболистов мира. В пятницу, 5 мая, сборная России проведёт товарищеский матч с командой Буркина-Фасо. Встреча состоится в Волгограде и начнётся в 20:00 мск.

— Идеальный партнёр Ивана Сергеева по нападению. Из любой команды, просто фантазия: кого бы взял к себе в пару? И почему?

— На данный момент, наверное, Костю [Тюкавина] бы взял. Потому что мы одноклубники, очень хорошо общаемся, дружим. И выходили на футбольное поле, поэтому его бы взял.

— Сейчас так заголовок можно подать, что ты котируешь его даже выше Роналду, Холанда и так далее?

— Он заслужил это, — сказал Сергеев в эфире «Матч ТВ».