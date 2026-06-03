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Польша — Нигерия, результат матча 3 июня 2026, счет 2:2, товарищеский матч 2025/2026

Сборная Польши избежала поражения в товарищеском матче с Нигерией на последних минутах
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Польши и Нигерии. Игра проходила на стадионе «Народовы» в Варшаве, Польша. Встреча закончилась ничейным результатом — 2:2.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
03 июня 2026, среда. 21:45 МСК
Польша
Окончен
2 : 2
Нигерия
0:1 Моффи – 23'     1:1 Потульский – 45+1'     1:2 Онуачу – 77'     2:2 Висневски – 90+5'    

Счёт открыл нападающий нигерийской команды Теремас Моффи на 23-й минуте. Ответный мяч на 45+1-й минуте забил защитник сборной Польши Кацпер Потульский. Снова вывел команду гостей вперёд форвард Пол Онуачу на 77-й минуте, успешно реализовав 11-метровый удар. Сравнял счёт защитник польской команды Пшемыслав Висневски на 90+5-й минуте матча.

Обе команды не примут участия в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Польша не смогла пробиться на турнир через стыковой раунд. В решающем матче польская команда проиграла Швеции со счётом 2:3. Нигерия также не смогла квалифицироваться на турнир, пропустив его второй раз подряд. В финальном матче плей-офф африканского отборочного турнира нигерийская команда уступила сборной Демократической Республики Конго со счётом 1:1 (3:4 пен.).

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