Сборная Польши избежала поражения в товарищеском матче с Нигерией на последних минутах

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Польши и Нигерии. Игра проходила на стадионе «Народовы» в Варшаве, Польша. Встреча закончилась ничейным результатом — 2:2.

Счёт открыл нападающий нигерийской команды Теремас Моффи на 23-й минуте. Ответный мяч на 45+1-й минуте забил защитник сборной Польши Кацпер Потульский. Снова вывел команду гостей вперёд форвард Пол Онуачу на 77-й минуте, успешно реализовав 11-метровый удар. Сравнял счёт защитник польской команды Пшемыслав Висневски на 90+5-й минуте матча.

Обе команды не примут участия в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Польша не смогла пробиться на турнир через стыковой раунд. В решающем матче польская команда проиграла Швеции со счётом 2:3. Нигерия также не смогла квалифицироваться на турнир, пропустив его второй раз подряд. В финальном матче плей-офф африканского отборочного турнира нигерийская команда уступила сборной Демократической Республики Конго со счётом 1:1 (3:4 пен.).