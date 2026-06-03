Нидерланды уступили Алжиру в товарищеском матче перед ЧМ-2026

Завершился товарищеский матч между сборными Нидерландов и Алжира. Игра прошла на стадионе «Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды). Встреча закончилась победой африканской команды со счётом 1:0.

В конце встречи, на 86-й минуте, полузащитник сборной Алжира Анис Хадж Мусса открыл счёт в матче.

Национальные команды Нидерландов и Алжира примут участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Сборная Нидерландов выступит в группе F, её соперниками станут Япония, Швеция и Тунис. Алжир сыграет в группе J с национальными командами Аргентины, Иордании и Австрии.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.