Сборная Италия минимально обыграла Люксембург в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными Люксембурга и Италии. Игра прошла на стадионе «Стад де Люксембург» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра выступил Юй Кой из Нидерландов. Встреча закончилась победой «Скуадра адзурра» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Франческо Эспозито. Нападающий миланского «Интера» отличился в начале второго тайма на 49-й минуте.

Напомним, обе национальные команды не смогли квалифицироваться в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026 года. Всего в турнире в США, Канаде и Мексике примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.