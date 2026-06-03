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Люксембург — Италия, результат матча 3 мая 2026, счет 0:1, товарищеский матч 2026

Сборная Италия минимально обыграла Люксембург в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между сборными Люксембурга и Италии. Игра прошла на стадионе «Стад де Люксембург» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра выступил Юй Кой из Нидерландов. Встреча закончилась победой «Скуадра адзурра» со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
03 июня 2026, среда. 21:45 МСК
Люксембург
Окончен
0 : 1
Италия
0:1 Эспозито – 49'    

Единственный гол в матче забил Франческо Эспозито. Нападающий миланского «Интера» отличился в начале второго тайма на 49-й минуте.

Напомним, обе национальные команды не смогли квалифицироваться в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026 года. Всего в турнире в США, Канаде и Мексике примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.

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