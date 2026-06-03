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Перес подтвердил, что назначит Моуринью тренером «Реала» в случае победы на выборах

Перес подтвердил, что назначит Моуринью тренером «Реала» в случае победы на выборах
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес сообщил, что назначит Жозе Моуринью на пост главного тренера, если выиграет следующие выборы.

Предвыборный штаб 79-летнего функционера опубликовал видео в социальной сети Х, в котором португальский тренер одет в форму мадридцев и говорит: «Да!». Далее следует призыв голосовать за Переса.

Фото: Кадр из видео

Выборы президента «Реала» состоятся 7 июня. Вторым кандидатом на этот пост является бизнесмен Энрике Рикельме.

Моуринью уже работал в «Реале» с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. По итогам прошлого сезона «сливочные» не завоевали ни одного трофея.

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