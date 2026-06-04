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Мамаев: испанцы «Сочи» потопили, а спасать бедному Осинькину. Жалко российских тренеров

Мамаев: испанцы «Сочи» потопили, а спасать бедному Осинькину. Жалко российских тренеров
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Известный российский экс-футболист Павел Мамаев высказался о работе иностранных тренеров в Российской Премьер-Лиге, вспомнив опыт Роберто Морено в «Сочи». Позднее вместо испанца был назначен Игорь Осинькин.

«Я не реформатор какой-то, чтобы что-то менять и ломать (смеётся). Это вопрос к руководителям, которые взвешивают и принимают решения. Я понимаю, если к нам приезжают тренеры, которые добились определённых успехов. Тут вопросов нет. У таких и ребята могут чему-то научиться. Но когда берут какого-нибудь иностранца из Сербии или откуда-то ещё… Сколько у нас тренеров-экспертов на телевидении? Они не заслуживают работу? Я никогда не болел за «Локомотив», но у них играют одни россияне под руководством российского тренера. Хочешь или нет, ты начинаешь за них болеть и переживать просто потому, что играют все наши.

Кто из иностранцев у нас добился результата в чемпионате? Каррера в 2016-м? Зато среди россиян чемпионат выигрывали Семак, Мусаев, Сёмин, Бердыев, Газзаев! Был ещё Спаллетти, но это человек с именем. А сейчас привозят таких людей, что даже не хочется переживать за команду. Взяли испанцев в «Сочи», которые пришли и были всем недовольны. В итоге команду потопили и отдали с нулём очков бедному Осинькину. Жалко его. Он все силы прикладывал, чтобы спасти. Не должно быть такого, что приходит какой-то ноунейм-испанец, проваливает всё, потом говорит про плохих игроков, а спасать идёт Осинькин. Жалко российских тренеров», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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