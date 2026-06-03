Сафонов вошёл в топ-10 самых дорогих вратарей мира по версии CIES

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов занял седьмое место в списке самых дорогих вратарей мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Рейтинг составлен на основе статистической модели CIES. Стоимость 27-летнего голкипера сборной России оценена в € 42,9 млн. Возглавил список Джанлуиджи Доннарумма из «Манчестер Сити» – € 79,5 млн.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити») — € 79,5 млн;

2. Жоан Гарсия («Барселона») — € 78 млн;

3. Сенне Ламменс («Манчестер Юнайтед») — € 52,7 млн;

4. Майк Пендерс («Страсбург», аренда из «Челси») — € 47,6 млн;

5. Джеймс Траффорд («Манчестер Сити») — € 46,2 млн;

6. Йонас Урбиг («Бавария») — € 45,1 млн;

7. Матвей Сафонов («ПСЖ») — € 42,9 млн;

8. Барт Вербрюгген («Брайтон») — € 42,8 млн;

9. Миле Свилар («Рома») — € 41 млн;

10. Кивин Келлехер («Брентфорд») — € 40,5 млн.