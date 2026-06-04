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Павел Мамаев: прислушайтесь к таким людям, как Мостовой!

Павел Мамаев: прислушайтесь к таким людям, как Мостовой!
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Известный российский экс-футболист Павел Мамаев поддержал назначение Александра Мостового на пост тренера одного из российских клубов.

«Я реально не понимаю, как можно таких людей не рассматривать в качестве тренера или советника. Многие смеются над его регулярными высказываниями про нефутбольных людей, но давайте так — я вырос на трансляциях, где феерили Мостовой, Карпин, Никифоров и так далее. Это как сейчас мы смотрим на Матвея Сафонова, Сашу Головина. Прислушайтесь к таким людям, дайте им возможность попробовать. Они точно не сделают хуже тех, кого привозят», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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