Энрике Рикельме: Моуринью — не наш тренер. Я приведу в «Реал» суперзвзёдного наставника

Кандидат на пост президента «Реала» Энрике Рикельме сделал предвыборное обещание, сказав о нежелании назначать Жозе Моуринью на пост главного тренера «сливочных».

«Если выиграю выборы, приведу в «Реал» суперзвёздного наставника. Самого великого тренера, которого вы только можете себе представить.

Жозе Моуринью — не наш тренер. Мы получим того, кого действительно хотят все болельщики «Реала», — приводит слова Рикельме журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Ранее нынешний президент мадридского «Реала» Флорентино Перес сообщил, что назначит Жозе Моуринью на пост главного тренера, если выиграет следующие выборы.