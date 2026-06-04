Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Энрике Рикельме: Моуринью — не наш тренер. Я приведу в «Реал» суперзвзёдного наставника

Энрике Рикельме: Моуринью — не наш тренер. Я приведу в «Реал» суперзвзёдного наставника
Комментарии

Кандидат на пост президента «Реала» Энрике Рикельме сделал предвыборное обещание, сказав о нежелании назначать Жозе Моуринью на пост главного тренера «сливочных».

«Если выиграю выборы, приведу в «Реал» суперзвёздного наставника. Самого великого тренера, которого вы только можете себе представить.

Жозе Моуринью — не наш тренер. Мы получим того, кого действительно хотят все болельщики «Реала», — приводит слова Рикельме журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Ранее нынешний президент мадридского «Реала» Флорентино Перес сообщил, что назначит Жозе Моуринью на пост главного тренера, если выиграет следующие выборы.

Материалы по теме
«Нужно остановить главную угрозу в истории «Реала». Кто кинул вызов Пересу на выборах?
«Нужно остановить главную угрозу в истории «Реала». Кто кинул вызов Пересу на выборах?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android