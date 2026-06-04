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Де ла Фуэнте поддержал Райю и Субименди после проигрыша в финале ЛЧ

Де ла Фуэнте поддержал Райю и Субименди после проигрыша в финале ЛЧ
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поддержал игроков лондонского «Арсенала» Давида Райю и Мартина Субименди. 30 мая клуб проиграл «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов со счётом 1:1 (3:4 пен.). Сейчас игроки прибыли в расположение сборной.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Сегодня к нам присоединятся Давид Райя и Мартин Субименди. Но я бы хотел проиграть за свою 15-летнюю карьеру 15 Лиг чемпионов. Знаете, какова вероятность оказаться в финале Лиги чемпионов и проиграть его? И вдобавок ко всему, к сожалению, в серии пенальти.

Они должны гордиться, горжусь ими. Я бы гордился ими на их месте. Чемпионы страны и финалисты Лиги чемпионов — отличный год для них. Они должны быть счастливы, могут гордиться тем, чего достигли. У них будут и другие возможности», — приводит слова де ла Фуэнте Footmercato.

Первый матч сборной Испании на чемпионате мира — 2026 состоится 15 июня. В нём испанцы встретятся с командой Кабо-Верде.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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