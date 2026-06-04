Букайо Сака и Тьерри Анри сняли документальный фильм

Нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака и легенда клуба Тьерри Анри снялись в документальном фильме «Букайо Сака: Время пришло». Он выйдет на Disney+ в конце июня.

В фильме Сака рассказывает о своём окружении и о людях, поддерживающих его в футбольной карьере. Одним из таких людей является Анри, поддержавший его после финала Евро-2020 между сборными Англии и Италии. В нём Букайо не смог реализовать решающий пенальти.

«Этот фильм дал мне возможность рассказать свою историю так, как я никогда раньше этого не делал. Люди видят голы и матчи, но они не видят, что происходит за кулисами, и частью этого является моя система поддержки, сообщения от людей, которые были рядом задолго до всего этого и верили в меня на каждом шагу», – приводит слова Сака The Sun.