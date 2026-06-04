«Эвертон» хочет подписать форварда «Арсенала», но не готов платить £ 20 млн — FI

«Эвертон» заинтересован в приобретении форварда «Арсенала» Габриэла Жезуса, но не готов идти на условия лондонского клуба, сообщает Football Insider.

Ливерпульская команда столкнулась с двумя основными препятствиями. Первое — финансовая планка: «Арсенал» оценивает 29‑летнего бразильца в £ 20 млн (€ 23 млн), что превышает лимиты «ирисок». Второе — зарплатная ведомость: Жезус получает одну из самых высоких зарплат в лондонском клубе, и это может стать серьёзной нагрузкой для бюджета «Эвертона».

Дополнительно снижает привлекательность трансфера статистика игрока в минувшем сезоне: всего шесть голов в 27 матчах и длительный простой из‑за травмы колена, которая выбила его из строя на полгода. Transfermarkt оценивает Жезуса в € 17 млн.