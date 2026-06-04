«Беспринципный обед». Тюкавин выложил фото с Овечкиным и Деревянко

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин опубликовал фото с российским хоккеистом, капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и актёром Павлом Деревянко.

«Беспринципный обед», — написал Тюкавин в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Тюкавина

Напомним, Деревянко снимается в сериале «Беспринципные». Он также является фанатом «Динамо».

40-летний Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016). В минувшем сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 играх.

В сезоне-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги Тюкавин в 31 матче за бело-голубых забил 13 голов и отдал шесть голевых передач.