Энрике Рикельме: за «Барселону» иногда играют 12 игроков, потому что судья на их стороне

Кандидат на пост президента «Реала» Энрике Рикельме заявил о несправедливом судействе в чемпионате Испании и помощи «Барселоне» со стороны арбитров.

«За «Барселону» иногда играют 12 игроков, потому что судья на их стороне», – приводит слова Рикельме Marca.

Выборы президента «Реала» состоятся 7 июня. Вторым кандидатом на этот пост является Флорентино Перес. Ранее функционер рассказал, что «сливочные» недосчитались 18 очков в сезоне-2025/2026 из-за судейских решений. Также Перес подчеркнул, что в период его руководства «сливочные» должны были выиграть на семь титулов Ла Лиги больше.

По итогам сезона-2025/2026 чемпионата Испании первое место в турнирной таблице досрочно заняла «Барселона». У каталонцев 94 очка в 38 матчах. Мадридский «Реал» расположился на второй строчке с 86 очками.