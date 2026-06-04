Bild: «Байер» отклонил кандидатуру Альваро Арбелоа на пост тренера

Леверкузенский «Байер» отклонил кандидатуру Альваро Арбелоа на пост главного тренера. У клуба была возможность назначить 43-летнего специалиста, который возглавлял мадридский «Реал» во второй половине сезона-2025/2026. По информации Bild, Арбелоа предпочитает работать за пределами Испании и не заинтересован в других испанских клубах.

«Байер» внимательно следил за работой Арбелоа в том числе, когда он тренировал вторую команду «Королевского клуба» — «Реал Мадрид Кастилья». Однако в леверкузенском клубе не уверены, что он достиг достаточного прогресса, чтобы «сразу же вернуть команду на вершину».

«Байер» занял шестое место в турнирной таблице Бундеслиги по итогам сезона-2025/2026, набрав 59 очков. Команду возглавлял в минувшем сезоне Каспер Юльманн.

Альваро Арбелоа начал работу в мадридском «Реале» в качестве главного тренера 12 января 2026 года — он сменил Хаби Алонсо после его ухода из клуба. 22 мая Арбелоа объявил об уходе с поста главного тренера «Реала» по окончании сезона.