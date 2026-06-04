Риисе — о сезоне «Ливерпуля»: некоторые игроки показали себя не лучшим образом

Бывший футболист «Ливерпуля» Йон Арне Риисе прокомментировал результатах команды в минувшем сезоне.

– «Ливерпуль» заслуженно стал чемпионом в сезоне-2024/2025 и, вероятно, доставил «ПСЖ» больше всего проблем в Лиге чемпионов. Летом они потратили огромные деньги, а в этом году финишировали пятыми. Что случилось?

– Думаю, некоторые игроки показали себя не лучшим образом. Команды улучшили свою игру и смогли разгадать тактику «Ливерпуля». Но я заметил, что их атакующей мощи не хватало в быстрых контратаках. В прошлом сезоне мы видели, когда они отбирали мяч, они моментально переходили в атаку. В этом году казалось, что каждый раз, когда мы теряли мяч, нам угрожала опасность. Конечно, были травмы, но они бывают у всех команд. Индивидуальная игра футболистов не соответствовала их уровню.

Перед началом [прошлого] сезона мы обсуждали, продлит ли Салах контракт, продлит ли свой ван Дейк, останется ли Трент [Александер-Арнольд]. Мы потратили много денег. Подписания требуют времени. Потом получил травму Исак. В следующем сезоне им предстоит много работы. С уходом Салаха им нужно подписать другого игрока. Нужно отпустить некоторых игроков, взять новых и двигаться дальше. Им нужно бороться за титул.

– Считаете ли вы, что смерть Диогу Жоты также повлияла на результаты этого сезона?

– На 100%. Подготовка была другой. Команда потеряла отличного игрока, игроки потеряли отличного друга, болельщики потеряли невероятного футболиста, которого очень уважали. Думаю, люди не понимают, насколько сильно это может повлиять на команду, – приводит слова Риисе A Bola.