«Манчестер Юнайтед» заинтересовался покупкой нападающего «Брентфорда» — Джейкобс

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Брентфорда» Игору Тьяго. Об этом сообщает журналист и инсайдер Бен Джейкобс в соцсети.

Возможный переход 24-летнего бразильца зависит от будущего форварда Джошуа Зиркзее. Манкунианцы рассмотрят вариант с подписанием нового футболиста только в случае ухода нидерландского форварда.

В сезоне-2025/2026 Тьяго забил 25 голов во всех турнирах за «Брентфорд». Зиркзее, проводящий второй сезон на «Олд Траффорд», отметился всего двумя голами в 26 матчах. Отмечается, что интерес к бразильцу может усилиться после чемпионата мира 2026 года.

Рыночная стоимость Тьяго по версии портала Transfermarkt составляет € 65 млн.