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Гарри Кейн стал редактором спецвыпуска Match of the day

Гарри Кейн стал редактором спецвыпуска Match of the day
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Капитан сборной Англии Гарри Кейн стал приглашённым редактором специального выпуска журнала Match of the Day. В нём он дал ряд советов начинающим игрокам, рассказал подробности своей жизни на поле и за его пределами, а также поделился мыслями о предстоящем чемпионате мира — 2026.

«Думаю, наш состав сейчас лучший за всю историю — если посмотреть на игроков и глубину состава, мы будем считаться одними из фаворитов турнира.

С самого детства всегда мечтал играть за Англию и быть капитаном. Тот факт, что мы были так близки к победе на предыдущих турнирах, безусловно, ещё больше мотивирует меня и заставляет стремиться сделать ещё один шаг вперёд.

Моя мечта — выиграть чемпионат мира. Будучи нападающим, надеюсь помочь команде, забивая как можно больше голов», — приводит слова Кейна The Sun.

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