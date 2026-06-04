Гарри Кейн стал редактором спецвыпуска Match of the day

Капитан сборной Англии Гарри Кейн стал приглашённым редактором специального выпуска журнала Match of the Day. В нём он дал ряд советов начинающим игрокам, рассказал подробности своей жизни на поле и за его пределами, а также поделился мыслями о предстоящем чемпионате мира — 2026.

«Думаю, наш состав сейчас лучший за всю историю — если посмотреть на игроков и глубину состава, мы будем считаться одними из фаворитов турнира.

С самого детства всегда мечтал играть за Англию и быть капитаном. Тот факт, что мы были так близки к победе на предыдущих турнирах, безусловно, ещё больше мотивирует меня и заставляет стремиться сделать ещё один шаг вперёд.

Моя мечта — выиграть чемпионат мира. Будучи нападающим, надеюсь помочь команде, забивая как можно больше голов», — приводит слова Кейна The Sun.