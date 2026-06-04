Флорентино Перес объявил о первом трансфере «Реала» в случае победы на выборах

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес объявил о подписании французского защитника Ибраима Конате. Футболист перейдёт в испанский гранд в качестве свободного агента в случае победы Переса на выборах 7 июня.

«Мы работаем над всеми этими приобретениями. Могу вас заверить, что если я останусь президентом «Реала», один из величайших защитников мира, Конате, будет играть за «Реал» начиная со следующего сезона. И он будет не единственным первоклассным защитником, который придет в команду, если я продолжу руководить «Реалом», — приводит слова Переса AS.

«Ливерпуль» объявил о прекращении сотрудничества с Конате 31 мая. Защитник играл за мерсисайдцев с лета 2021 года. За этот период француз принял участие в 183 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами.