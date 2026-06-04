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Перес объяснил, почему выбрал Моуринью на пост главного тренера «Реала»

Перес объяснил, почему выбрал Моуринью на пост главного тренера «Реала»
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о том, почему решил назначить португальского специалиста Жозе Моуринью на пост главного тренера, если выиграет следующие выборы. Выборы президента «Реала» состоятся 7 июня. Вторым кандидатом на этот пост является бизнесмен Энрике Рикельме.

«Моуринью — один из величайших тренеров в мире, и он сыграл очень важную роль для «Реала» во время своего пребывания в нашей команде. Именно он привёл нас к тому знаменитому рекордному чемпионскому титулу. Он привил команде очень высокий уровень конкурентоспособности, и это было решающим фактором для всего, чего мы добились впоследствии. Моуринью и Конате — мои первые трансферы», — приводит слова Переса AS.

Моуринью уже работал в «Реале» с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. По итогам прошлого сезона «сливочные» не завоевали ни одного трофея.

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