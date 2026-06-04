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Кандидат в президенты «Реала» пообещал подписать Холанда в случае победы на выборах

Кандидат в президенты «Реала» пообещал подписать Холанда в случае победы на выборах
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Кандидат на пост президента мадридского «Реала» Энрике Рикельме сделал громкое заявление за несколько дней до выборов главы клуба. Бизнесмен объявил, что в случае своей победы намерен добиться перехода норвежского нападающего Эрлинга Холанда.

О планах по трансферу форварда «Манчестер Сити» Рикельме рассказал в эфире испанского шоу El Hormiguero. Во время программы он продемонстрировал футболку с фамилией Холанда и нотариально заверенный документ, связанный с его предвыборными обещаниями.

Скрин из эфира шоу El Hormiguero

Скрин из эфира шоу El Hormiguero

Фото: Шоу El Hormiguero

«Клуб никогда не будет продан, и на 100% останется собственностью его членов. Это зафиксировано в документе. Если я не выполню хотя бы одно из своих обещаний по этим игрокам (Родри и Холанду), я подписал гарантийное обязательство, согласно которому в случае невыполнения обещания оплачу 100% членских взносов всех сосьос (членов клуба) за следующий сезон», — приводит слова Рикельме Marca из эфира испанского шоу El Hormiguero.

В сезоне-2025/2026 норвежец забил 27 голов в 35 матчах АПЛ. Также на его счету восемь результативных передач.

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