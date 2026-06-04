Эндрик назвал футболиста, на которого хотел быть похож среди бразильских звёзд

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эндрик рассказал, каким игроком восхищается больше всего среди легенд бразильского футбола.

«Мы много знаем о звездах прошлого: есть Роналдо, Ривалдо, Ромарио, Роналдиньо. Но футбольной легендой, чью игру, чей дриблинг я видел, безусловно, является Неймар. Он великий игрок, игрок, на которого хочется равняться и за которым просто хочется наблюдать, потому что у него есть этот бразильский флёр», – сказал Эндрик в эфире ютуб-канала Men in Blazers.

Вторую половину сезона-2025/2026 Эндрик провёл в аренде во французском «Лионе», где записал на свой счёт восемь голов и восемь результативных передач в 21 матче во всех турнирах. Бразилец был вызван в сборную для участия в чемпионате мира.