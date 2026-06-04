Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эндрик назвал футболиста, на которого хотел быть похож среди бразильских звёзд

Эндрик назвал футболиста, на которого хотел быть похож среди бразильских звёзд
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эндрик рассказал, каким игроком восхищается больше всего среди легенд бразильского футбола.

«Мы много знаем о звездах прошлого: есть Роналдо, Ривалдо, Ромарио, Роналдиньо. Но футбольной легендой, чью игру, чей дриблинг я видел, безусловно, является Неймар. Он великий игрок, игрок, на которого хочется равняться и за которым просто хочется наблюдать, потому что у него есть этот бразильский флёр», – сказал Эндрик в эфире ютуб-канала Men in Blazers.

Вторую половину сезона-2025/2026 Эндрик провёл в аренде во французском «Лионе», где записал на свой счёт восемь голов и восемь результативных передач в 21 матче во всех турнирах. Бразилец был вызван в сборную для участия в чемпионате мира.

Материалы по теме
Анчелотти с юмором отреагировал на вопрос о попадании Неймара в сборную на фоне травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android