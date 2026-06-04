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Представители Холанда опровергли информацию о договорённости с мадридским «Реалом»

Представители Холанда опровергли информацию о договорённости с мадридским «Реалом»
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Слухи о возможном переходе нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в мадридский «Реал» получили официальный ответ со стороны окружения футболиста. Отец норвежца Альфи Холанд и агент игрока Рафаэла Пимента выступили с опровержением появившейся в СМИ информации.

«Очень занимательная история, но это неправда. Желаем удачи обоим кандидатам на выборах президента «Реала», — приводит слова представителей Холанда инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Таким образом, представители норвежского нападающего опровергли информацию о каком-либо соглашении между Холандом и мадридским клубом, которая ранее появилась в испанских СМИ на фоне президентской кампании в «Реале».

В январе 2025 года норвежский нападающий подписал новый долгосрочный контракт с «Манчестер Сити», который связывает его с клубом до 2034 года.

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