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Романо рассказал, как «Ман Сити» относится к новостям о возможном уходе Холанда в «Реал»

Романо рассказал, как «Ман Сити» относится к новостям о возможном уходе Холанда в «Реал»
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«Манчестер Сити» совершенно спокойно относится к новостям о возможном уходе норвежского форварда Эрлинга Холанда в мадридский «Реал» этим летом, так как не ожидает его трансфера в ближайшее время. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, «Сити» рассчитывает, что Холанд останется в команде, и не получал от игрока никаких сигналов о желании уйти. Утверждается, что Холанд — ключевая часть проекта, в том числе в случае назначения на пост главного тренера Энцо Марески.

Ранее кандидат на пост президента мадридского «Реала» Энрике Рикельме пообещал подписать Холанда в случае победы на выборах 7 июня.

В минувшем сезоне Холанд принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 38 голами и девятью результативными передачами.

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