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Флорентино Перес дал обещание фанатам «Реала» перед президентскими выборами

Флорентино Перес дал обещание фанатам «Реала» перед президентскими выборами
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Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес обратился к болельщикам «Королевского клуба» с просьбой на фоне грядущих президентских выборов.

«Доверяйте нам, как всегда доверяли. Я заверяю вас, что у нас будет отличный состав и очень сильная команда с новыми приобретениями. Мы собираемся укрепить каждую область команды, чтобы бороться за все титулы», — приводит слова Переса AS.

Ранее мадридский «Реал» объявил дату проведения президентских выборов, которые состоятся в воскресенье, 7 июня. В выборах примут участие два кандидата — действующий президент Флорентино Перес и испанский бизнесмен Энрике Рикельме. В минувшем сезоне испанский гранд остался без трофеев.

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