В «Реале» прокомментировали проблему продления контракта с Винисиусом

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал информацию о проблеме продления контракта с вингером команды Винисиусом Жуниором.

«Винисиус — один из лучших игроков в мире, и он в восторге от того, что играет за «Реал» Мадрид. Он сыграл ключевую роль в завоевании двух последних титулов Лиги чемпионов, и у него остался ещё год по контракту. Время ещё есть, но я могу сказать вам прямо сейчас, что Винисиус хочет остаться в «Реале», и я хочу, чтобы он остался», — приводит слова Переса AS.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов продлить трудовое соглашение с вингером только в случае, если игрок согласится на предложение клуба, которое заметно уступает финансовым запросам.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за клуб 53 матча во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и сделал 12 результативных передач. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость Винисиуса составляет € 150 млн.