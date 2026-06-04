Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Реале» прокомментировали проблему продления контракта с Винисиусом

В «Реале» прокомментировали проблему продления контракта с Винисиусом
Комментарии

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал информацию о проблеме продления контракта с вингером команды Винисиусом Жуниором.

«Винисиус — один из лучших игроков в мире, и он в восторге от того, что играет за «Реал» Мадрид. Он сыграл ключевую роль в завоевании двух последних титулов Лиги чемпионов, и у него остался ещё год по контракту. Время ещё есть, но я могу сказать вам прямо сейчас, что Винисиус хочет остаться в «Реале», и я хочу, чтобы он остался», — приводит слова Переса AS.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов продлить трудовое соглашение с вингером только в случае, если игрок согласится на предложение клуба, которое заметно уступает финансовым запросам.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за клуб 53 матча во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и сделал 12 результативных передач. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость Винисиуса составляет € 150 млн.

Материалы по теме
Флорентино Перес дал обещание фанатам «Реала» перед президентскими выборами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android