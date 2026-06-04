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«Ювентус» начал переговоры с Александером Сёрлотом из «Атлетико» — Ди Марцио

«Ювентус» начал переговоры с Александером Сёрлотом из «Атлетико» — Ди Марцио
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«Ювентус» активизировал работу на трансферном рынке в поисках усиления линии атаки на следующий сезон. Туринский клуб уже установил контакты с представителями норвежского нападающего мадридского «Атлетико» Александера Сёрлота. Об этом сообщает на своём официальном сайте Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, между сторонами прошла предварительная встреча, на которой обсуждались готовность игрока к потенциальному переходу и возможные финансовые условия сделки. Интерес к Сёрлоту не является новым для «Ювентуса» — клуб уже рассматривал его кандидатуру ранее.

В текущем сезоне Сёрлот принял участие в 54 матчах за «матрасников» во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 20 голов и одну результативную передачу. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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