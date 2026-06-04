Перес сделал заявление о будущем звёздной тройки Винисиуса, Мбаппе и Беллингема в «Реале»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес ответил на вопрос журналистов о будущем звёздных игроков «сливочных» — вингера Винисиуса Жуниора, форварда Килиана Мбаппе и полузащитника Джуда Беллингема.

— Мбаппе также является одним из лучших игроков в мире. Достаточно взглянуть на его статистику, чтобы понять, насколько он выдающийся игрок. Никто не должен сомневаться в статусе такого феноменального футболиста. Он принесет нам много пользы, и я уверен, что он добьется огромного успеха в «Реале».

— Будем ли мы видеть Мбаппе, Винисиуса и Беллингема в стартовом составе?

— Речь идёт об исключительных игроках. Игроках, которых хотел бы заполучить каждый крупный клуб мира, и нам посчастливилось иметь их в стане «сливочных». Конечно, они останутся в «Реале», — приводит слова Переса AS.

В прошедшем сезоне Винисиус провёл за клуб 53 матча во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и сделал 12 результативных передач. На счету Мбаппе 44 матча, 42 гола и семь ассистов. В активе Беллингема 40 игр, восемь забитых мячей и пять голевых пасов.