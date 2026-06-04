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«Чувствуем ответственность и способны на многое». Эспозито — о матче Италии с Люксембургом

«Чувствуем ответственность и способны на многое». Эспозито — о матче Италии с Люксембургом
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Нападающий сборной Италии Франческо Пио Эспозито высказался после товарищеского матча с Люксембургом, в котором итальянцы одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол в этой встрече на свой счёт записал форвард «Интера».

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
03 июня 2026, среда. 21:45 МСК
Люксембург
Окончен
0 : 1
Италия
0:1 Эспозито – 49'    

Отдельно стоит отметить, что матч стал знаковым для сборной Италии с точки зрения обновления состава — в нём дебютировали сразу 15 футболистов, восемь из которых вышли в стартовом составе.

— Как прошёл матч и, главное, как ты оцениваешь выступление своей команды?
— Рад, что помог команде добиться сегодняшнего результата. Мы подошли к матчу со всей энергией.

— Снова решающая роль в форме сборной?
— Рад, что смог помочь, и стараюсь выкладываться на полную, оказывая поддержку команде, когда нахожусь на поле.

— Как ты оценил игру своих партнёров в дебютном матче?
— Было замечательно находиться рядом со своими товарищами по команде во время их сегодняшнего дебюта; я сам пережил это несколько месяцев назад. Видеть их такими воодушевленными было чудесно, и сражаться рядом с ними тоже было здоров.

— Чувствуете ли вы ответственность из-за значимости этой национальной сборной?
— Мы чувствуем ответственность и способны на многое. Мы должны доказывать это в каждой игре, — приводит слова Эспозито Tuttomercatoweb.

Напомним, обе национальные команды не смогли квалифицироваться в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026 года.

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