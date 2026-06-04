В «Реале» высказались о возможном возвращении таланта академии Нико Паса

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поделился мыслями о возможном возвращении в клуб воспитанника команды аргентинца Нико Паса, который на данный момент выступает в «Комо».

«Нико Пас — один из тех выдающихся игроков, которые прошли через нашу молодежную академию, и сейчас им интересуются крупные европейские клубы. Он провел фантастический сезон в итальянском «Комо», и, как вы знаете, у нас есть возможность подписать с ним контракт в этом году. Решение мы примем вместе с тренерским штабом», — приводит слова Переса AS.

Нико Пас перебрался в структуру «Реала» из академии «Тенерифе» в 12-летнем возрасте. «Комо» приобрёл полузащитника в 2024 году, сохранив за «Реалом» опцию обратного выкупа за € 10 млн. В минувшем сезоне аргентинец провёл во всех турнирах 40 матчей, в которых отметился 13 голами и восемью ассистами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 80 млн.