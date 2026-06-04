«Совершили величайший позор в истории «Реала». Перес — о кандидате в президенты Рикельме

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес ответил на вопрос о другом кандидате в президенты клуба Энрике Рикельме и его предвыборной кампании.

«Я уважаю всех, но одно ясно. Его команда — это сыновья, зятья и бывшие члены совета директоров под руководством Рамона Кальдерона, которые совершили величайший позор в истории «Реала». Воскресные выборы определят, какой клуб мы хотим видеть. Образцом для той зловещей эпохи для «Реала» или тем, который мы создали после того судьбоносного момента, — «Реалом», переживающим один из самых замечательных периодов за свою 124-летнюю историю», — приводит слова Переса AS.

Ранее мадридский «Реал» объявил дату проведения президентских выборов, которые состоятся в воскресенье, 7 июня. В выборах примут участие два кандидата — действующий президент Флорентино Перес и испанский бизнесмен Энрике Рикельме. В минувшем сезоне испанский гранд остался без трофеев.