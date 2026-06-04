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Стало известно, когда кандидат в президенты «Реала» Рикельме объявит имя своего тренера

Стало известно, когда кандидат в президенты «Реала» Рикельме объявит имя своего тренера
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Кандидат на пост президента «Реала» Энрике Рикельме заявил, что имя нового главного тренера «сливочных» будет раскрыто в пятницу, 5 июня. Об этом сообщает издание Marca.

По информации источника, это точно будет не португальский специалист Жозе Моуринью, потому что на его возвращении в клуб настаивает действующий президент «сливочных» Флорентино Перес в своей предвыборной кампании. Кроме того, Рикельме ранее заявил, что Моуринью стилистически не подходит проекту, который планирует команда бизнесмена. Отмечается, что у кандидат в президенты клуба договорился с великим тренером, которого в клубе хотели бы видеть все болельщики.

Ранее мадридский «Реал» объявил дату проведения президентских выборов, которые состоятся в воскресенье, 7 июня. В выборах примут участие два кандидата — действующий президент Флорентино Перес и испанский бизнесмен Энрике Рикельме.

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