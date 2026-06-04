«Манчестер Сити» получил отказ по первому предложению за Эллиота Андерсона — The Athletic

«Манчестер Сити» предпринял первую попытку приобрести полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона, однако получил отказ от «лесников». Переговоры между сторонами по-прежнему продолжаются. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, «горожане» направили стартовое предложение по 23-летнему хавбеку, но «Ноттингем» не принял условия сделки. При этом ожидается, что действующие чемпионы Англии продолжат работу над трансфером, рассматривая Андерсона как одну из приоритетных целей на усиление центра поля.

Интерес к игроку также проявляет «Манчестер Юнайтед», что может повысить конкуренцию за его подписание. В «Форест» при этом рассчитывают на выгодные условия потенциальной продажи.

В текущем сезоне Андерсон провёл 38 матчей в Премьер-лиге, отметившись четырьмя забитыми мячами, и считается одним из ключевых игроков команды в центре поля.