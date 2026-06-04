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Кандидат в президенты «Реала» сделал заявление о возвращении при нём в клуб Рауля и Йерро

Кандидат в президенты «Реала» сделал заявление о возвращении при нём в клуб Рауля и Йерро
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Кандидат на пост президента «Реала» Энрике Рикельме поделился мыслями о возможном возвращении в мадридский клуб Рауля Гонсалеса в качестве спортивного директора клуба и Фернандо Йерро директором академии.

«Приход Рауля и Йерро демонстрирует иерархию их профессионализма. Они из «Реала», и если они будут здесь, то никому не позволят навредить клубу», — приводит слова Рикельме Marca.

Рауль и Йерро вступят в должность в случае победы Рикельме в президентских выборах, которые состоятся 7 июня. Помимо Рикельме в выборах примет участие действующий президент Флорентино Перес. Рауль в 2025 году покинул вторую команду «Реала» после шести лет работы главным тренером. Йерро минувшим летом покинул должность спортивного директора «Аль-Насра».

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