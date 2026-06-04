Названа сумма, которую «Реал» должен заплатить «Бенфике» за контракт Моуринью

«Реал» уведомил «Бенфику» о намерении выплатить € 15 млн отступных за главного тренера Жозе Моуринью на следующей неделе. Об этом сообщает издание Record.

Отмечается, что ранее стороны достигли договорённости о переходе португальского специалиста, и мадридский клуб был готов выплатить € 7 млн. Однако с июня по контракту сумма отступных увеличилась до € 15 млн, а задержка с выплатой объяснялась проведением президентских выборов в «Реале».

В среду, 3 июня, президент клуба Флорентино Перес в прямом эфире объявил, что после его переизбрания первыми подписаниями станут Моуринью и защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате.