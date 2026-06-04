Моуринью назвал своё видео в футболке «Реала» для предвыборной кампании Переса ИИ

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью сообщил португальскому клубу, что не записывал видео для предвыборной кампании президента «Реала» Флорентино Переса. Об этом сообщает издание Record.

По информации источника, Моуринью связался с «Бенфикой» после появления ролика и заверил клуб, что не записывал видео, на котором он появляется в форме «Реала». Наставник «орлов» утверждает, что весь ролик был сгенерирован искусственным интеллектом.

В среду, 3 июня, президент клуба Флорентино Перес в прямом эфире объявил, что после его переизбрания первыми подписаниями станут Моуринью и защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате.