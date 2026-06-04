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Моуринью назвал своё видео в футболке «Реала» для предвыборной кампании Переса ИИ

Моуринью назвал своё видео в футболке «Реала» для предвыборной кампании Переса ИИ
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Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью сообщил португальскому клубу, что не записывал видео для предвыборной кампании президента «Реала» Флорентино Переса. Об этом сообщает издание Record.

По информации источника, Моуринью связался с «Бенфикой» после появления ролика и заверил клуб, что не записывал видео, на котором он появляется в форме «Реала». Наставник «орлов» утверждает, что весь ролик был сгенерирован искусственным интеллектом.

В среду, 3 июня, президент клуба Флорентино Перес в прямом эфире объявил, что после его переизбрания первыми подписаниями станут Моуринью и защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате.

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