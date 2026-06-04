На ЧМ-2026 вызваны 166 игроков из АПЛ. Англия лидирует среди всех лиг — L’Equipe

У английской Премьер-лиги будет самое большое представительство игроков на чемпионате мира-2026, сообщает L’Equipe.

На ЧМ-2026 примут участие 48 сборных, в них вызваны 1248 футболистов.

166 из них представят чемпионат Англии – это самый высокий показатель среди всех национальных лиг.

Второе место по этому показателю занимает Бундеслига (101 игрок), третье – Ла Лига (82), четвёртое – Лига 1 (81), пятое – Серия А (66), шестое – саудовская Про лига (46), седьмую строчку делят МЛС и турецкая Суперлига (по 43), дальше идут английский Чемпионшип (37) и нидерландская Эредивизия (34).

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике в сроки с 11 июня по 19 июля.

Ранее стало известно, что матчи чемпионата мира будут приостанавливать из-за молний.