Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

На ЧМ-2026 вызваны 166 игроков из АПЛ. Англия лидирует среди всех лиг — L’Equipe

На ЧМ-2026 вызваны 166 игроков из АПЛ. Англия лидирует среди всех лиг — L’Equipe
Комментарии

У английской Премьер-лиги будет самое большое представительство игроков на чемпионате мира-2026, сообщает L’Equipe.

На ЧМ-2026 примут участие 48 сборных, в них вызваны 1248 футболистов.

166 из них представят чемпионат Англии – это самый высокий показатель среди всех национальных лиг.

Второе место по этому показателю занимает Бундеслига (101 игрок), третье – Ла Лига (82), четвёртое – Лига 1 (81), пятое – Серия А (66), шестое – саудовская Про лига (46), седьмую строчку делят МЛС и турецкая Суперлига (по 43), дальше идут английский Чемпионшип (37) и нидерландская Эредивизия (34).

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике в сроки с 11 июня по 19 июля.

Ранее стало известно, что матчи чемпионата мира будут приостанавливать из-за молний.

Календарь ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
Материалы по теме
Фото
Полиция Канады конфисковала контрафактную экипировку на $ 2,5 млн в преддверии ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android