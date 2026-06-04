Президент «Реала» назвал причину неудач клуба в завершившемся клубном сезоне

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес поделился мыслями о причинах неудачных результатов клуба в сезоне-2025/2026.

«Ошибки сезона? Я всегда говорю, что в футболе, да и в спорте в целом, не всегда удаётся победить. Мы не достигли ожидаемых результатов, но выявили проблемы. Команда не смогла провести предсезонную подготовку из-за клубного чемпионата мира, и это мешало нам весь год. В первой половине сезона у нас было почти 30 травм, некоторые из них долгосрочные, и это стало решающим фактором. Это не вина игроков или тренеров. Мы не смогли достичь своих целей из-за всех этих обстоятельств, и мы уже работаем над тем, чтобы справиться с вызовами нового сезона», — приводит слова Переса AS.

Ранее мадридский «Реал» объявил дату проведения президентских выборов, которые состоятся в воскресенье, 7 июня. В выборах примут участие два кандидата — действующий президент Флорентино Перес и испанский бизнесмен Энрике Рикельме. В минувшем сезоне испанский гранд остался без трофеев.