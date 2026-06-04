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На ЧМ-2026 вызваны 19 игроков «Сити». Это лучший показатель среди клубов — L’Equipe

На ЧМ-2026 вызваны 19 игроков «Сити». Это лучший показатель среди клубов — L’Equipe
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У «Манчестер Сити» будет самое большое представительство игроков на чемпионате мира-2026, сообщает L’Equipe.

Клуб английской Премьер-лиги делегирует на мировое первенство 19 игроков — это лучший показатель.

В число лидеров входят «Бавария» (18), «Арсенал» и «ПСЖ» (по 16), «Барселона» (14), «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» (по 13), «Атлетико» (12), «Аль-Хилаль», «Аль-Наср», «Боруссия» Дортмунд, «Галатасарай» и «Ливерпуль» (по 11), «Милан», ПСВ, «Реал» и «Славия» (по 10).

На ЧМ-2026 примут участие 48 сборных, всего в них вызваны 1248 футболистов.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Ранее стало известно, что Англия лидирует среди всех лиг по вызванным на турнир игрокам.

Календарь ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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