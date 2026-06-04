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«Футбол изменился, это как работа, понимаете?» Оскар — о больших контрактах

«Футбол изменился, это как работа, понимаете?» Оскар — о больших контрактах
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Экс-полузащитник сборной Бразилии Оскар высказался о своем переходе из «Челси» в «Шанхай Порт» в 2017 году.

«Конечно, все знают, что тогда это были огромные деньги. Но я поехал, потому что в то время не играл за «Челси». У меня была возможность перейти в европейские клубы, а также в Китай. Мне предложили внушительный, просто огромный контракт. Но для меня были очень важны не только деньги, я хотел познакомиться с новой культурой.

Футбол изменился, сейчас это заметно. Неймар [уехал] в Саудовскую Аравию, Криштиану [Роналду], [Карим] Бензема. В футболе, когда у тебя есть очень хорошее предложение… Это как работа, понимаете? Конечно, я хотел играть за «Челси» 20 лет, но иногда ты не играешь, иногда твоя семья недовольна городом, иногда ты недоволен тренером.

Возможно, я мог бы сыграть еще на одном чемпионате мира, провести больше хороших матчей за «Челси», но я думаю, что это было правильное решение.

Если бы всем, кто критиковал меня тогда, поступило бы это предложение, они на 100 процентов сказали бы «да». Это нормально, это работа. Нельзя принимать во внимание только страсть, нужно думать о том, какое решение будет правильным именно для тебя», – приводит слова Оскара The Times.

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