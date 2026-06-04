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Смолов расставил все точки над і в истории с «Кофеманией»

Смолов расставил все точки над і в истории с «Кофеманией»
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Бывший нападающий «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдор Смолов привёл подробности инцидента, произошедшего год назад в «Кофемании», усомнившись в достоверности справок потерпевшего.

«Я разворачиваюсь, а он [потерпевший] мне там в спину кидает: «Краснодар, чёрт». Я думаю, это проверка: можно мне просто так, в хвост и в гриву, что угодно говорить или нет. Я говорю, я как человек, в принципе, закалённый сложными ситуациями, я понимал, что я сделал нехорошо, но я не сделал ничего такого, как это всё преподносится.

Я понимаю, что сейчас подрастёт дочка. Вот придёт она в школу, опять же, мир детей, он суровый достаточно, начнут ей показывать видео. Даже из-за этого мне нужно будет с ней разговаривать, многое объяснять.

Я видел, как прилетело Карине с точки зрения её клиники. То есть ей там доставалось сильно больше меня в том контексте, что у вас клиника ментальной поддержки и терапии, а у вас у мужа неконтролируемые вспышки гнева, может, вы с ним разберётесь?

Я тебе больше скажу, что я сомневаюсь в правдивости справок и рентгенов до сих пор. Независимую экспертизу нельзя было сделать. Он [потерпевший] отказался от повторного освидетельствования. Ну так, на секундочку. Принёс справку позже. Рентген прислали вообще по почте из Челябинска», — сказал Смолов в интервью Владу Аганову.

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