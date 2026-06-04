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«Эта ситуация сделала меня лучше». Смолов — о незабитом пенальти на ЧМ-2018

«Эта ситуация сделала меня лучше». Смолов — о незабитом пенальти на ЧМ-2018
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Бывший нападающий «Краснодара», московского «Динамо» и сборной России Фёдор Смолов рассказал, что ситуация с незабитым пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 против Хорватии сделала его лучше, как человека.

«Эта ситуация как человека сделала меня лучше. Я, на самом деле, буллил людей в школе сильно. Точно был там какой-то процент людей, которые меня недолюбливали изначально. Мне кажется, что вот именно тот негатив, оскорбления — это просто вот масштабированный, гипертрофированный возврат за то, что я представлял из себя раньше и приносил людям», — сказал Смолов в интервью Владу Аганову.

В 2018 году во время матча в четвертьфинале ЧМ Фёдор Смолов не реализовал пенальти — в результате сборная России не продолжила борьбу за трофей домашнего чемпионата мира, а на футболиста обрушился хейт спортивных фанатов. Позднее Смолов рассказывал, что столкнулся с депрессией после того проигрыша.

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